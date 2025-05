A travers le regard – Bourges, 10 mai 2025 15:00, Bourges.

Cher

A travers le regard Rue de Séraucourt Bourges Cher

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 15:00:00

fin : 2025-05-25 19:00:00

Date(s) :

2025-05-10

L’association le MOUCIAU, propose pour sa 99ème édition une exposition intitulée « A travers le regard »

Venez découvrir cette exposition qui ne vous laissera pas indifférent. .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 57 10

English :

For its 99th edition, the MOUCIAU association is staging an exhibition entitled « A travers le regard » (« Through your eyes »)

German :

Der Verein le MOUCIAU, schlägt für seine 99. Ausgabe eine Ausstellung mit dem Titel « A travers le regard » (Durch den Blick) vor

Italiano :

Per la sua 99ª edizione, l’associazione MOUCIAU organizza una mostra intitolata « A travers le regard » (Attraverso i vostri occhi)

Espanol :

Para su 99ª edición, la asociación MOUCIAU organiza una exposición titulada « A travers le regard » (A través de la mirada)

L’événement A travers le regard Bourges a été mis à jour le 2025-05-05 par OT BOURGES