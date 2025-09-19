A travers les siècles Chateau de Mortagne Evrunes

A travers les siècles Chateau de Mortagne Evrunes vendredi 19 septembre 2025.

A travers les siècles 19 – 21 septembre Chateau de Mortagne Vendée

Forfait minimum de 15€ pour une, deux ou trois personnes. Puis ajouter 5€ par personne supplémentaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Site Médiéval du Château.

Auparavant inaccessible au public, vous pouvez à présent découvrir ce lieu fascinant.

Suivez le guide à travers les siècles et découvrez les personnages qui ont façonné cet endroit surprenant.

Nous vous révélerons les secrets de la Tour à Éperon, des Remparts, du Manoir, de la Tour du Trésor, mais aussi les mystères qu’ils détiennent encore.

Rendez-vous au pied de la Grosse Tour pour une visite guidée à travers les siècles et partez à la découverte des personnages qui ont façonné cet endroit surprenant.

Chateau de Mortagne 2 route d’evrunes, 85290 Mortagne sur Sèvre Evrunes 85290 Vendée Pays de la Loire 0620203780 https://www.facebook.com/EperonetTresor A travers les siècles, la vraie histoire de Mortagne, visite touristique. Parking à proximité

Le Site Médiéval du Château.

Château de Mortagne sur Sèvre