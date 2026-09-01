À travers l’objectif Hôtel-Dieu Louhans-Châteaurenaud

Informations pratiques

Louhans-Châteaurenaud

À travers l’objectif

Hôtel-Dieu 3 Rue du Capitaine Vic Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-21

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, l’Hôtel-Dieu se découvre à travers l’objectif !

Longtemps lieu de soin et de dévotion, il est réinvesti en lieu de mémoire et de partage. À travers des photographies anciennes et actuelles, l’exposition retrace les multiples facettes du lieu et ceux qui l’ont fait vivre.

Une invitation à découvrir un patrimoine toujours vivant ! .

Hôtel-Dieu 3 Rue du Capitaine Vic Louhans-Châteaurenaud 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 75 10

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English : À travers l’objectif

L’événement À travers l’objectif Louhans-Châteaurenaud a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)