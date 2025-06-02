A TRIBUTE NIGHT : MUSE & U2 – LA CABANE Toulouse

A TRIBUTE NIGHT : MUSE & U2 Début : 2026-01-24 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : A TRIBUTE NIGHT : MUSE & U2Muse Station & U2 LegendFormé en 2017, MUSE STATION rend hommage au trio anglais MUSE, groupe incontournable de la scène rock mondiale depuis le début des années 2000, de la manière la plus fidèle.Chant lyrique, guitare incisive, mélodies au piano, énergie sans faille à la batterie, lignes de basse saturées… qui ont contribué au mythe du groupe originaire du Devon.MUSE STATION sillonne les routes de France depuis 6 ans et offre un spectacle millimétré, empreint de l’énergie des premières heures du trio anglais.De Showbiz à Will of the People , le trio puise dans tous les albums les pépites qui ont façonné la carrière du groupe. Ainsi, après plus de 150 concerts à travers l’Europe, les avis des fans et des groupes de fans internationaux sont unanimes :MUSE STATION est THE BEST TRIBUTE TO MUSE : il défend avec brio l’énergie délivrée par ce groupe de légende depuis plus de deux décenniesUn groupe, un son, une légende… Vivez en direct la légende du groupe rock U2, célèbre groupe irlandais originaire de Dublin formé en 1976. Tous les plus grands titres du groupe sont joués sur scène en live avec une mise en scène hors normes et particulièrement spectaculaire. Les cinq artistes du tribute U2 LEGEND conservent sur scène la dynamique et les sonorités du groupe U2. Vivez une expérience unique, vivez l’instant U2 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31