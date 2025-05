A trois, on y va – Kerouspic Cavan, 4 juin 2025 15:00, Cavan.

Côtes-d’Armor

A trois, on y va Kerouspic Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-04 15:00:00

fin : 2025-06-04 16:00:00

2025-06-04

Spectacle de cirque sensible in situ

Cie Les Canardes boiteuses

« A Un, à Deux et pourquoi pas à Trois ?

Notre partenaire de jeux, un arbre.

Quoi de plus solide et majestueux. Ils nous aide à se suspendre, à se pousser, danser…

Peut être vous êtes déjà passé devant lui mais l’avez vous vraiment regardé ?

Et d’ailleurs cette forêt la regardez vous vraiment ?

La corde, symbole de notre lien, nous relie et nous aide à se sentir l’une l’autre.

Avec elle on se surprend, s’enroule, se porte, s’entortille, s’entremêle et se démêle, à vous, à nous, à lui. »

Durée 40min .

Kerouspic Centre de découverte du son

Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

