À travers la dentelle, matière de pleins et de vides, se tissent des liens entre la danseuse, le danseur et le public, entre le passé et le présent, le réel et l’imaginaire… Petits et grands entrent dans la délicatesse et la poésie des dentelles, et s’inventent mille histoires visuelles et narratives.

Performance créée à l’occasion de la résidence crèche-bibliothèque Faire dans la dentelle de Coline Irwin.

Cet atelier est proposé dans le cadre de notre cycle « sur le fil » autour du textile.

En savoir plus sur Colin Irwin

Coline Irwin et Gerry Quevreux vous invitent à les rejoindre dans un voyage visuel et tactile plein de poésie. De 6 mois à 3 ans

Le samedi 14 février 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T10:30:00+02:00_2026-02-14T11:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/