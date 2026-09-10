« A vau-l’eau ! », Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

« A vau-l’eau ! » Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Musée Girodet Loiret

Dès 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’eau n’est pas moins indispensable à la vie qu’aux beaux-arts ! Si les artistes l’utilisent fréquemment dans l’élaboration de leurs œuvres, ils en font aussi un sujet de prédilection qui relève du défi car l’eau est d’autant plus délicate à représenter qu’elle est protéiforme… Tranquille ou déchaînée, propre ou sale, bénéfique ou pernicieuse, magique ou symbolique, l’eau a bien des visages que cette visite commentée vous propose de découvrir tour à tour dans les collections.

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr [{« type »: « email », « value »: « reservations@musee-girodet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 07 81 »}, {« owner »: {« uid »: 78705216, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « reservations@musee-girodet.fr », « venueId »: 151931, « description »: « Lu2019eau est indispensable u00e0 la vie et aux artistes qui s’en servent pour fabriquer des u0153uvres ou qui la repru00e9sentent dans leurs u0153uvres. Tranquille ou du00e9chau00eenu00e9e, propre ou sale, bu00e9nu00e9fique ou pernicieuse, magique ou symbolique, lu2019eau a bien des visages que vous du00e9couvrirez au cours de cette visite !nn », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 2}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

L’eau n’est pas moins indispensable à la vie qu’aux beaux-arts !

© Musée Girodet