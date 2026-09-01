À vélo, à la découverte de la Baie des Veys Carentan Carentan-les-Marais

Informations pratiques

Carentan-les-Marais

À vélo, à la découverte de la Baie des Veys

Carentan 1 Rue des Remblais Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Sortie à vélo accompagnée à la découverte de la Baie des Veys, au départ de Carentan. Le parcours permet de découvrir les paysages des marais, le village de Brévands, la Pointe de Brévands ainsi que des éléments du patrimoine local.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, prenez le temps de découvrir la Baie des Veys autrement, au rythme d’une balade à vélo accompagnée au départ de Carentan.

Sur un parcours d’environ 20 km, partez à la rencontre des paysages des marais, des villages et des espaces naturels qui font toute la richesse de ce territoire entre terre et mer.

La sortie vous conduira notamment à l’écluse de Carentan, au cœur du village de Brévands et jusqu’à la Pointe de Brévands, où vous pourrez profiter d’un point de vue sur la baie.

Au fil des arrêts, votre accompagnateur vous fera découvrir le patrimoine local, les particularités de ce paysage façonné par l’eau.

Une rencontre avec le coutelier Marc Jacquard dans son atelier ainsi qu’une présentation des activités du Haras du Ry à Brévands, par la manager du site complèteront la visite.

A partir de 12 ans – Réservation obligatoire – Nombre de place limité.

Casque et gilet jaune obligatoires. .

Carentan 1 Rue des Remblais Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 21 00 33 tourisme@ccbdc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À vélo, à la découverte de la Baie des Veys

Guided bike tour to explore Baie des Veys, starting from Carentan. The route takes you through the marshlands, the village of Brévands, the Pointe de Brévands, and highlights of the local heritage.

L’événement À vélo, à la découverte de la Baie des Veys Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Baie du Cotentin