A Vélo Curieuz’Mans Le Mans

A Vélo Curieuz’Mans Le Mans mercredi 10 septembre 2025.

A Vélo Curieuz’Mans

Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 18:30:00

fin : 2025-09-10 20:30:00

Date(s) :

2025-09-10

Balade à vélo à la découverte du Mans et des environs proches.

C’est une balade surprise environ 15 km de vélo, sur un circuit assez tranquille, pour le plaisir de rouler ensemble, de découvrir des itinéraires méconnus et de croiser quelques curiosités.

Rendez-vous place du Jet d’eau. Durée environ 2h. Gratuit. Balade ouverte à tous avec adhésion et gilet vert de Cyclamaine obligatoires (possibilité d’une sortie d’essai). Mineurs sous la responsabilité des parents et majeurs auto-responsables .Renseignements à Cyclamaine 09 83 06 92 01 ou 06 84 50 25 13 ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .

Place du Jet d’eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

English :

Discover Le Mans and the surrounding area by bike.

German :

Fahrradtour zur Erkundung von Le Mans und der näheren Umgebung.

Italiano :

Scoprite Le Mans e i dintorni in bicicletta.

Espanol :

Descubra Le Mans y sus alrededores en bicicleta.

L’événement A Vélo Curieuz’Mans Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Le Mans