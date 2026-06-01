À vélo !, Musée Louis Vouland, Avignon

À vélo ! Samedi 6 juin, 13h00 Musée Louis Vouland Vaucluse

Pas de limitation de personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

À vélo !

Visite pique-nique

Pour tous, à partir de 8 ans

Samedi 6 juin de 13h à 15h

Attention le musée n’ouvre à 13h que pour ceux qui ont réservé pour la visite pique-nique.

Cyclistes, que diriez-vous d’une pause au musée Vouland ? Un pique-nique tiré du sac. Une petite sieste. Une visite du jardin refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, et un petit tour dans les expositions à la découverte des paysages provençaux.

On peut garer les vélos – avec leurs sacoches – dans le jardin à deux pas de la Via Rhôna et se laisser bercer par les oiseaux et la fontaine à l’ombre de l’érable. Quel agréable Accueil vélo !

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Le jardin du Musée Vouland est traversé par le Canal de Vaucluse. Après d’importants travaux réalisés en 2017, il est en pleine renaissance. La première tranche d’un projet imaginé pour un jardin de musée au XXIe siècle, à la fois prolongement sensible et sensoriel des collections, évocation de l’histoire du lieu, ancien couvent des Dominicains, et propice à la vie et la biodiversité. Tarif normal: 6 euros, Tarif réduit: 4 euros, gratuit – 26 ans

À vélo !

© Musée Vouland