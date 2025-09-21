À VÉLO SIMONE ! Balade à vélo Architecture contemporaine Rezé Rezé

À VÉLO SIMONE ! Balade à vélo Architecture contemporaine Dimanche 21 septembre, 10h30 Rezé Loire-Atlantique

15 vélos maximum, prévoir casque et gilet de sécurité, lieu de départ précisé lors de la réservation, vélo adapté sur réservation

Avec l’association ARDEPA

(Re)découvrez les grands projets projets architecturaux de Rezé, de la Maison Radieuse à l’Espace Diderot en passant par l’Auditorium. Laissez-vous conter leur histoire tout en les reliant aux enjeux d’aujourd’hui.

Venez avec votre vélo et vos équipements (gilet de sécurité et casque).

Accessiblité : vélo adapté sur réservation

Jauge : 15 vélos maximum

Sur réservation : transitions@mairie-reze.fr ou 02 40 13 44 10

Lieu de départ indiqué lors de la réservation

Rezé place jean-baptiste daviais Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire transitions@mairie-reze.fr 02 40 13 44 10

© Ville de Rezé