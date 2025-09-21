À VÉLO SIMONE ! Balade contée à vélo sur le thème du matrimoine Rezé Rezé

À VÉLO SIMONE ! Balade contée à vélo sur le thème du matrimoine Rezé Rezé dimanche 21 septembre 2025.

À VÉLO SIMONE ! Balade contée à vélo sur le thème du matrimoine Dimanche 21 septembre, 15h00 Rezé Loire-Atlantique

15 vélos maximum, prévoir casque et gilet de sécurité, lieu de départ précisé lors de la réservation, vélo adapté sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Avec l’association ARDEPA

Laissez-vous narrer l’histoire et l’héritage de femmes célèbres et/ou rezéennes lors d’une balade à vélo ponctuée de pauses contées

Venez avec votre vélo et vos équipements (gilet de sécurité et casque).

Accessiblité : vélo adapté sur réservation

Jauge : 15 vélos maximum

Sur réservation : transitions@mairie-reze.fr ou 02 40 13 44 10

Lieu de départ indiqué lors de la réservation

Rezé place jean-baptiste daviais Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « transitions@mairie-reze.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 13 44 10 »}] [{« link »: « mailto:transitions@mairie-reze.fr »}]

Avec l’association ARDEPA

© Ville de Rezé