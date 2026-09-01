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AGENDA · Montbéliard

A vélo sur les marchés du soir Impasse de la Presqu’Île Montbéliard

vendredi 25 septembre 2026 · Impasse de la Presqu'Île · Montbéliard

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Impasse de la Presqu'Île
Adresse
Capitainerie
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

A vélo sur les marchés du soir

Impasse de la Presqu’Île Capitainerie Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Et si vous découvriez les marchés du soir du Pays de Montbéliard autrement, à vélo ?

Enfourchez votre vélo et partez pour une balade conviviale au départ de la Capitainerie de Montbéliard.

Départ à 18h depuis la Capitainerie de Montbéliard.   .

Impasse de la Presqu’Île Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   montbeliard@fub.fr

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English : A vélo sur les marchés du soir

L’événement A vélo sur les marchés du soir Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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