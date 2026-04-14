A vélo vers le Pont de Normandie !, Arrivée à la Maison de l’Estuaire, Pont de Normandie,

A vélo vers le Pont de Normandie ! Vendredi 8 mai, 11h00 Arrivée à la Maison de l’Estuaire, Pont de Normandie Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

A vélo vers le Pont de Normandie : balade conviviale et manifestive pour le droit au vélo sur le Pont, géré par la CCI Seine Estuaire qui refuse d’engager les travaux de sécurisation pour les cyclistes.

Organisée par l’AF3V et La Roue Libre, la balade se déroulera entre la place de la gare au Havre (Caen – Le Havre possible en car Nomad 122, à réserver si vélos) pour se rendre à travers le port et les marais jusqu’à la Maison de l’Estuaire située au pied du Pont (15 km) avec pique-nique et visite.

RDV au Havre à 11h sur le parvis de la Gare (routière + SNCF) : rassemblement des cyclistes de la région et départ en groupe.

Gratuit. Adultes et ados sont en autonomie, chacun s’organise pour venir et participer (car Nomad 122, covoiturage, train) : seule la balade A/R est encadrée.

A noter : le groupe ne se rendra pas à vélo sur le Pont de Normandie. Emmener son vélo (ou à louer sur place), eau, pique-nique et crème solaire bien sûr. A bientôt !

Arrivée à la Maison de l’Estuaire, Pont de Normandie Route de l’Estuaire, Le Havre 14603 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.af3v.org/pont-de-normandie-episode-11-les-retours-dexperiences/ »}, {« link »: « https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/fr/fiche/le-havre/la-roue-libre_TFON0012NOR076V51B2C8/ »}, {« link »: « https://nomad.normandie.fr/sites/default/files/2025-10/122.pdf »}]

Journée conviviale et manifestive pour le droit au vélo sur le Pont balade rando