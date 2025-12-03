A very English Christmas Eglise Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris

Notre concert d’hiver, « A very English Christmas », sera consacré à des œuvres pour Noël de compositeurs britanniques du XXème siècle : Sally Beamish, Benjamin Britten (« A Ceremony of Carols »), Bob Chilcott, Joanna Forbes L’Estrange, Gustav Holst et Richard H. Lloyd.

Direction : Frédéric Pineau ; Harpe : Christine Icart.

Il sera donné le samedi 10 janvier (20h) et le dimanche 11 janvier (16h) à l’église N.D. des Blancs Manteaux, 12 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris.

Un concert de Noël à capella en Janvier avec Britten, Holst et tant d’autres…

Le dimanche 11 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

De 10 à 22 euros.

Tout public.

Eglise Notre-Dame des Blancs-Manteaux 2 rue des Blancs-Manteaux 75004 Paris

