A VIES CONTRAIRES – 3T D’A COTE Toulouse

A VIES CONTRAIRES Début : 2025-12-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages de Julien Roullé-Neuville. Mise en scène Gérard Pinter. Le sujet :Pour Arno, ce n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler une bonne soirée.? Julie vient de partir. Il se retrouve seul.?Enfin, seul… Pas vraiment.? Sophie et Daniel débarquent à l’improviste.? Enfin à l’improviste… Pas vraiment !?Ils ont un petit service à demander à Arno. ?Enfin, petit … Pas vraiment ! En résumé : Arno peut… mais il ne veut pas, Daniel veut… mais il ne peut pas,?Sophie veut… mais Daniel ne peut pas, Julie veut… mais Arno ne veut pas !

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31