A VIES CONTRAIRES 3T D’A COTE Toulouse

A VIES CONTRAIRES Début : 2026-01-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages de Julien Roullé-Neuville. Mise en scène Gérard Pinter. Le sujet: Pour Arno, ce n’est pas vraiment ce qu’on peut appeler une bonne soirée. Julie vient de partir. Il se retrouve seul. Enfin, seul… Pas vraiment.? Sophie et Daniel débarquent à l’improviste.? Enfin à l’improviste… Pas vraiment !?Ils ont un petit service à demander à Arno. Enfin, petit … Pas vraiment !

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31