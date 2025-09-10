À VOIR #5, Œuvres de la Collection Artdelivery de l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire Le pavillon maison de quartier Bottière Nantes

À VOIR #5, Œuvres de la Collection Artdelivery de l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire Le pavillon maison de quartier Bottière Nantes mercredi 10 septembre 2025.

À VOIR #5, Œuvres de la Collection Artdelivery de l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire Le pavillon maison de quartier Bottière Nantes 10 septembre – 11 octobre entrée libre

Le PAVILLON présente une fois par an un ensemble d’œuvres issues de collections publiques. Cette année nous avons choisie 9 artistes, 9 univers, 9 propositions dans la collection ARTDELIVERY.

À VOIR #5

Œuvres de la Collection Artdelivery de l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire // Exposition 10 septembre >11 octobre 2025

Vernissage vendredi 12 septembre 2025 de 16h à 20H

Avec les œuvres des artistes : Laura BOTTEREAU & Marine FIQUET, Damien CADIO, Adélaïde GAUDÉCHOUX, Claire-Jeanne JÉZÉQUEL, Camille JUTHIER, Rie KONISHI, Léo MOISY, Lisa MOUCHET, Carole RIVALIN.

L’ARTOTHÈQUE NANTAISE fondée en 1986, s’est développée et propose aujourd’hui un concept innovant de diffusion sous la nomination Artdelivery. Cette collection d’art contemporain constituée de près de 900 œuvres originales : œuvres uniques, éditions, estampes, peintures sur papier, photographies, vidéos… de 465 artistes français et étrangers, anciens étudiants des Beaux-arts de Nantes et d’ailleurs… occupe une place singulière parmi les artothèques françaises, avec son intégration en 2010 au sein de l’école des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire. Sa politique d’acquisition dirigée vers ses diplômé·es, valorise ainsi celles et ceux qui contribuent à l’histoire des Beaux-Arts de Nantes.

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels en annexe de la Maison de quartier Bottière, est un espace expérimental porté par l’association TWO POINTS. Ouvert en 2020, cette forme hybride fait se croiser les pratiques artistiques professionnelles et amateurs autour d’un espace des pratiques, d’un espace d’exposition et l’accueil d’artistes en résidences.

La programmation du PAVILLON présente une fois par an un ensemble d’œuvres issues de collections publiques. Cela permet de vous faire découvrir ces collections avec des expositions réunissant plusieurs artistes.

Cette année nous avons choisie 9 artistes, 9 univers, 9 propositions dans la collection ARTDELIVERY avec l’envie de vous faire découvrir ce qui se cache derrière chaque œuvre présentée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T18:00:00.000+02:00

1

twopoints.contact@gmail.com

Le pavillon maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce 44300 Nantes Doulon – Bottière Nantes 44300 Loire-Atlantique