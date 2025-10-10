À voix haute – La force de la parole (projection débat) Maison de la vie associative et citoyenne Paris

À voix haute – La force de la parole.

Chaque année, à l’université de Saint-Denis, le concours Eloquentia forme des étudiant·es à l’art oratoire. Le film suit leur aventure : des ateliers de prise de parole aux joutes finales, en passant par les doutes, les rires et les prises de conscience.Entre émotions brutes et envolées rhétoriques, ce documentaire signé Stéphane de Freitas et Ladj Ly, avec la complicité de Bertrand Périer, Édouard Baer et Leïla Bekhti, célèbre le pouvoir libérateur de la parole.

Projection suivie d’un échange avec des membres

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e

Vendredi 10 octobre – 19h15

Inscription à maison.asso.11@paris.fr

Un portrait vibrant d’une jeunesse bien dans ses baskets, qui choisit les mots comme armes contre la fatalité

Maison de la vie associative et citoyenne 8 rue du General Renault 75011 Paris

maison.asso.11@paris.fr