À voix haute, lecture de Terre Noire, l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-01-14 18:30:00

2026-01-14

Le théâtre se lit aussi.

Écoutez des textes théâtraux tout simplement, sans mise en scène et jeu, uniquement les mots, avant qu’ils ne soient joués sur la scène de l’Archipel.

Au programme de cette séance Terre Noire de Stefano Massini (traduction de Pietro Pizzuti).

Lecture par Juliette, Kristell et Natacha .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

