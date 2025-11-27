A voix haute Place Sainte Anne Trégastel

A voix haute Place Sainte Anne Trégastel jeudi 27 novembre 2025.

A voix haute

Place Sainte Anne 1 Route du Calvaire Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 14:00:00

fin : 2025-11-27 15:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre de Feuilles d’Automne 2025.

Lectures de textes à travers l’exposition l’Art en boite. La chambre de Van Gogh.

Adultes, sur inscription .

Place Sainte Anne 1 Route du Calvaire Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

