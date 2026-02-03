Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 16:00 – 17:30

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Théâtre improvisé Une lettre venue d’ailleurs pousse Victoire à briser les injonctions, retrouver sa voix et libérer sa puissance créative… Le 8 mars 2026, Victoire reçoit une lettre posthume l’invitant à retrouver la femme passionnée et rêveuse qu’elle était avant que le poids des attentes sociales ne l’éteigne peu à peu. Ce message poignant lui ouvre la voie vers une libération des chaînes invisibles qui la retiennent, l’incitant à se reconnecter avec elle-même, avec les autres, et à oser faire entendre sa voix. Ce spectacle de théâtre improvisé explore la puissance libératrice des pratiques créatives comme moyen pour retrouver sa force intérieure, sa créativité et sa féminité, en interrogeant les attentes invisibles qui pèsent sur les femmes. Un voyage vers l’affirmation de ses propres choix et de sa propre voix. Et si nous redécouvrions et honorions ensemble les voix en nous qui aspirent à être entendues ? Autrice et metteuse en scène : Marion BoulaySur scène : Hélène Soyer, Fleurine Chasle, Chloé Audrain, François-Xavier Perennou, Lucci, Chris et Camille Henrion La Compagnie du CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) s’appuie sur l’improvisation théâtrale pour créer ses spectacles. L’improvisation peut s’y trouver brute, orientée, répétée ou même être substituée à du texte. Elle est un moyen de création et d’action pour fournir notre objet artistique. Nous distancions l’improvisation théâtrale de son intérêt performatif pour servir notre spectacle. Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



Afficher la carte du lieu Théâtre du Sphinx et trouvez le meilleur itinéraire

