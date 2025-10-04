À voix hautes : matinée de lectures à haute voix Bibliothèque de Brem-sur-mer Brem-sur-Mer

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Visite de la bibliothèque

Lectures d’albums jeunesse par les bibliothécaires

Rencontre et lectures par le groupe Les entendre dire

Lectures en Makaton par Sonia Rabiller

Présentation des sacs à histoires et lectures pour les bébés de 0 à 3 ans.

Bibliothèque de Brem-sur-mer 10 rue de la fontaine 85470 Brem-sur-Mer 85470 Vendée Pays de la Loire 0251962727 https://bibliotheque.brem-sur-mer.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61560257353401 La bibliothèque Lire à Brem est ouverte à toutes et à tous. L’association « Lire à Brem » vous donne accès toute l’année à plusieurs espaces de lecture (ouvrages, BD et jeux adulte, jeunesse ou ado) ainsi qu’à des animations tous publics et expositions temporaires. Parking, accès PMR, signalétique Makaton

