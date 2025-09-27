A vol d’Histoires Meilhan
A vol d’Histoires Meilhan samedi 27 septembre 2025.
A vol d’Histoires
Meilhan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
SUR INCRIPTION Pour les enfants jusqu’à 5 ans.
10h pour les 6-24 mois
ou 11h pour les 2-5 ans
(Pensez à amener votre carte de fidélité)
Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
English : A vol d’Histoires
ON REGISTRATION For children up to 5 years.
10 a.m. for 6-24 months
or 11am for 2-5 year olds
(Remember to bring your loyalty card)
German : A vol d’Histoires
AUF ANMELDUNG Für Kinder bis zu 5 Jahren.
10 Uhr für Kinder von 6-24 Monaten
oder 11 Uhr für Kinder von 2-5 Jahren
(Denken Sie daran, Ihre Kundenkarte mitzubringen)
Italiano :
SU ISCRIZIONE Per bambini fino a 5 anni.
alle 10 per i bambini da 6 a 24 mesi
o alle 11 per i bambini dai 2 ai 5 anni
(Ricordarsi di portare la carta fedeltà)
Espanol : A vol d’Histoires
EN INSCRIPCIÓN Para niños de hasta 5 años.
10h para 6-24 meses
o a las 11h para los niños de 2 a 5 años
(Recuerde traer su tarjeta de fidelidad)
L’événement A vol d’Histoires Meilhan a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Tartas