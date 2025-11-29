A vol d’Histoires

Meilhan Landes

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

SUR INCRIPTION Pour les enfants jusqu’à 5 ans.

10h pour les 6-24 mois

ou 11h pour les 2-5 ans

(Pensez à amener votre carte de fidélité)

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : A vol d’Histoires

ON REGISTRATION For children up to 5 years.

10 a.m. for 6-24 months

or 11am for 2-5 year olds

(Remember to bring your loyalty card)

German : A vol d’Histoires

AUF ANMELDUNG Für Kinder bis zu 5 Jahren.

10 Uhr für Kinder von 6-24 Monaten

oder 11 Uhr für Kinder von 2-5 Jahren

(Denken Sie daran, Ihre Kundenkarte mitzubringen)

Italiano :

SU ISCRIZIONE Per bambini fino a 5 anni.

alle 10 per i bambini da 6 a 24 mesi

o alle 11 per i bambini dai 2 ai 5 anni

(Ricordarsi di portare la carta fedeltà)

Espanol : A vol d’Histoires

EN INSCRIPCIÓN Para niños de hasta 5 años.

10h para 6-24 meses

o a las 11h para los niños de 2 a 5 años

(Recuerde traer su tarjeta de fidelidad)

