A vol d’Histoires

Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

SUR INCRIPTION Pour les enfants jusqu’à 5 ans.

10h pour les 6-24 mois

ou 11h pour les 2-5 ans

(Pensez à amener votre carte de fidélité)

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : A vol d’Histoires

ON REGISTRATION For children up to 5 years.

10 a.m. for 6-24 months

or 11am for 2-5 year olds

(Remember to bring your loyalty card)

