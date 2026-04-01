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A vol d’Histoires Meilhan

A vol d’Histoires Meilhan

A vol d’Histoires Meilhan samedi 25 avril 2026.

Ville : 40400 Meilhan

Département : Landes

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Meilhan

A vol d’Histoires

Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

SUR INCRIPTION Pour les enfants jusqu’à 5 ans.

10h pour les 6-24 mois
ou 11h pour les 2-5 ans
(Pensez à amener votre carte de fidélité)
SUR INCRIPTION Pour les enfants jusqu’à 5 ans.

10h pour les 6-24 mois
ou 11h pour les 2-5 ans
(Pensez à amener votre carte de fidélité)   .

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25  biblio.meilhan@orange.fr

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English : A vol d’Histoires

ON REGISTRATION For children up to 5 years.

10 a.m. for 6-24 months
or 11am for 2-5 year olds
(Remember to bring your loyalty card)

L’événement A vol d’Histoires Meilhan a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Tartas

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