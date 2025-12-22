A vol d’oiseau La Chapelle Harmonique, Salle des Concerts Le Mans

A vol d’oiseau La Chapelle Harmonique

Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Dans le cadre de Le Mans Sonore | Genre Concert-lecture, Eveil aux enjeux contemporains de la biodiversité | Tous public

Avec le lecteur-poète Allain Bougrain Dubourg, récitant.

L’art imite la nature disent les philosophes. Mais à l’heure où l’homme a tant dégradé la biodiversité, que restera-t-il pour nourrir l’art ? Et si la première étape vers une meilleure préservation de l’environnement était son observation ? Par le prisme de la musique, La Chapelle Harmonique et le lecteur-poète Allain Bougrain Dubourg proposent de lever les yeux vers un paradigme du vivant les oiseaux. Envolons-nous donc avec les oiseaux pour vagabonder de la Renaissance à l’âge des Lumières en parcourant toute l’Europe d’est en ouest l’Angleterre de Purcell, l’Autriche de Biber, les Pays-Bas de Van Eyck, l’Italie de Vivaldi et, bien sûr, la France.

Gratuit sur réservation lise.ouary@lemans.fr .

lise.ouary@lemans.fr

