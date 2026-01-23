A vos 10 doigts – A la manière d’Hervé Tullet Médiathèque Violette Leduc Paris

Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse, Hervé Tullet considère le livre comme un outil de jeu et de liberté qui permet à l’enfant d’imaginer et de découvrir sa propre créativité. Il réalise des illustrations abstraites pour laisser au lecteur la liberté de s’approprier l’histoire. Parmi ses bestsellers, on trouve Un livre, Fleurs ! ou encore Formes ! .

A votre tour donc de réaliser une fresque participative à la manière d’Hervé Tullet !

A partir de 3 ans et pour toute la famille – Gratuit sur inscription, à partir du 18 mars : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20

En avril, participez à cette atelier en famille pour réaliser une fresque collective à la manière d’Hervé Tullet.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/



