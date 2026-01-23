A vos 10 doigts – A la manière d’Hervé Tullet Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 18 avril 2026.
Auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse, Hervé Tullet considère le livre comme un outil de jeu et de liberté qui permet à l’enfant d’imaginer et de découvrir sa propre créativité. Il réalise des illustrations abstraites pour laisser au lecteur la liberté de s’approprier l’histoire. Parmi ses bestsellers, on trouve Un livre, Fleurs ! ou encore Formes ! .
A votre tour donc de réaliser une fresque participative à la manière d’Hervé Tullet !
A partir de 3 ans et pour toute la famille – Gratuit sur inscription, à partir du 18 mars : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20
En avril, participez à cette atelier en famille pour réaliser une fresque collective à la manière d’Hervé Tullet.
Le samedi 18 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public enfants et jeunes. A partir de 3 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
