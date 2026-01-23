A vos 10 doigts – Atelier Koinobori Médiathèque Violette Leduc Paris

Traditionnellement, les koinobori sont des drapeaux en forme de carpe pour célébrer la fête des enfants au Japon. Avec différents papiers et armés de ciseaux et de colle, venez fabriquer votre propre koinobori !

A partir de 6 ans – Gratuit sur inscription, à partir du 28 février : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20

On vous emmène au Japon le temps d’un atelier créatif, vous repartirez avec votre koinobori. Mais qu’est-ce que ça peut bien être ?

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants. A partir de 6 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/



