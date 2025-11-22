A vos 10 doigts – Construit ton satellite Médiathèque Violette Leduc Paris
A vos 10 doigts – Construit ton satellite Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 22 novembre 2025.
Avant de construire des fusées, les humains ont lancé des satellites artificiels dans l’espace. Ces machines ont été l’une des premières étapes de la conquête spatiale. Si vous avez l’âme d’un astronaute, venez construire et customiser votre satellite à la médiathèque.
A partir de 5 ans – Gratuit sur inscription, à partir du 22 octobre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20
A ton tour de créer ton propre satellite pour l’envoyer dans l’espace.
Le samedi 22 novembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public enfants. A partir de 5 ans.
Date(s) : 2025-11-22T15:00:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/