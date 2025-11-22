A vos 10 doigts – Construit ton satellite Médiathèque Violette Leduc Paris

Avant de construire des fusées, les humains ont lancé des satellites artificiels dans l’espace. Ces machines ont été l’une des premières étapes de la conquête spatiale. Si vous avez l’âme d’un astronaute, venez construire et customiser votre satellite à la médiathèque.

A partir de 5 ans – Gratuit sur inscription, à partir du 22 octobre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20

A ton tour de créer ton propre satellite pour l’envoyer dans l’espace.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants. A partir de 5 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/