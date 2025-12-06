A vos 10 doigts – création d’un album jeunesse Médiathèque Violette Leduc Paris

A vos 10 doigts – création d’un album jeunesse Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 6 décembre 2025.

Un atelier dédié à la conception d’un album jeunesse collectif pour ouvrir la réflexion avec les enfants sur les stéréotypes de genre liés à certains métiers, notamment dans les professions avec une dimension manuelle.

A partir de 6 ans.

Gratuit, sur inscription à partir du 6 novembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20.

Créez un album jeunesse collectif autour des métiers et du genre.

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire. A partir de 6 ans

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T15:00:00+02:00_2025-12-06T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/