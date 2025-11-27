A vos 10 doigts – Papertoys Pokémon Médiathèque Violette Leduc Paris

Avec des feuilles, des ciseaux et de la colle, construisez un papertoy Pokémon. Vous repartirez avec 3 Pokémon différents.

A partir de 6 ans – Gratuit sur inscription, à partir du 7 janvier : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20

Les lauréats du prix des Mordus du manga vont être annoncés, voici un dernier atelier pour célébrer la culture du manga !

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire

Public enfants. A partir de 6 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/