A vos 10 doigts – Papertoys Pokémon Médiathèque Violette Leduc Paris
Avec des feuilles, des ciseaux et de la colle, construisez un papertoy Pokémon. Vous repartirez avec 3 Pokémon différents.
A partir de 6 ans – Gratuit sur inscription, à partir du 7 janvier : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20
Les lauréats du prix des Mordus du manga vont être annoncés, voici un dernier atelier pour célébrer la culture du manga !
Le samedi 07 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public enfants. A partir de 6 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://fr-fr.facebook.com/mediathequevioletteleduc/