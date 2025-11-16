À VOS AMOURS • ANNE-CÉCILE ESTEVE (FR) Quartier La Courrouze Rennes Dimanche 16 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Après Métamorphées ou l’éloge de l’aube, projet photographique sur le rapport à l’image de soi à travers la phase de réveil (présenté aux Tombées de la Nuit en 2021 et 2022), Anne-Cécile Esteve s’emp…

**EXPOSITION PHOTO • TOUT PUBLIC • GRATUIT**

Après _Métamorphées ou l’éloge de l’aube_, projet photographique sur le rapport à l’image de soi à travers la phase de réveil (présenté aux Tombées de la Nuit en 2021 et 2022), Anne-Cécile Esteve s’empare du sujet de la rencontre amoureuse avec le projet participatif _À vos amours_.

La photographe rennaise a « l’intime certitude que la poésie est notre seul exutoire aujourd’hui, que pour continuer de garder espoir en l’avenir, il est essentiel de voir et d’entendre du beau, de s’en imprégner pour se rappeler ce qui nous lie les uns, les unes aux autres. »

C’est de cette conviction qu’est née l’envie d’écouter le coeur de la ville, de photographie Rennes à travers ses histoires d’amour. Car ce qui fait une ville, c’est bien aussi ce vécu sensible. Après tout, ne s’attache-t-on pas à un lieu parce qu’on y a fait des rencontres, tissé des liens et laissé des histoires ?

Depuis novembre 2024, lors de permanences à travers la ville, Anne-Cécile Esteve recueille les récits d’amour et de rencontres de Rennaises et Rennais, et s’en inspire ensuite pour photographier les rues, les places, les parcs… qui y sont évoqués.

À la manière d’une carte du tendre, l’exposition _À vos amours_ propose, au coeur du quartier La Courrouze, une déambulation poétique et sensible de la ville au prisme de ces histoires de vie aussi intimes qu’universelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T23:00:00.000+01:00

1

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/a-vos-amours-expo/

Quartier La Courrouze Départ du Métro La Courrouze La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine