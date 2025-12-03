A vos balais Espace Isidore Rollande Châteaurenard

A vos balais

Mercredi 3 décembre 2025 de 14h30 à 16h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

A vos balais. Jouez et codez votre jeu vidéo en famille !Enfants

Adepte de jeux vidéos, venez participez à un moment de partage et de créativité.



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

English :

On your broomsticks. Play and code your own family video game!

German :

Ran an die Besen! Spielt und codiert euer eigenes Videospiel mit der ganzen Familie!

Italiano :

Sui vostri manici di scopa. Giocate e codificate il vostro videogioco in famiglia!

Espanol :

En sus escobas. ¡Juega y codifica tu propio videojuego en familia!

