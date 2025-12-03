A vos balais Espace Isidore Rollande Châteaurenard
A vos balais
Mercredi 3 décembre 2025 de 14h30 à 16h. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
A vos balais. Jouez et codez votre jeu vidéo en famille !Enfants
A vos balais. Jouez et codez votre jeu vidéo en famille !
Adepte de jeux vidéos, venez participez à un moment de partage et de créativité.
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
On your broomsticks. Play and code your own family video game!
German :
Ran an die Besen! Spielt und codiert euer eigenes Videospiel mit der ganzen Familie!
Italiano :
Sui vostri manici di scopa. Giocate e codificate il vostro videogioco in famiglia!
Espanol :
En sus escobas. ¡Juega y codifica tu propio videojuego en familia!
