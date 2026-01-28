À vos blasons Rue du 8 mai 1945 Laroque-Timbaut

À vos blasons

Rue du 8 mai 1945 Bibliothèque intercommunale Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Au Moyen Âge, les blasons symbolisent des familles prestigieuses ou des villes. Après avoir observé les blasons du territoire, crée le tien en apprenant à le décrire comme autrefois !

L’atelier sera enrichi d’une lecture de conte à la bibliothèque.

Pour les 7-11 ans Inscription obligatoire.

Rue du 8 mai 1945 Bibliothèque intercommunale Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 37 97

English : À vos blasons

In the Middle Ages, coats of arms symbolized prestigious families or towns. After observing the region’s coats of arms, create your own by learning how to describe them as they were in days gone by!

The workshop will be enhanced by a story reading at the library.

For 7-11 year-olds Registration required.

