A vos blasons ! Bourg Laroque-Timbaut

A vos blasons !

Bourg 3 Rue du 8 Mai 1945 Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Véritables cartes de visites au Moyen Âge, les blasons symbolisent des familles prestigieuses ou des villes.

Après avoir observé les blasons du territoire, crée le tien en apprenant à le décrire comme autrefois !

Réservation obligatoire.

Bourg 3 Rue du 8 Mai 1945 Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : A vos blasons !

A veritable calling card in the Middle Ages, coats of arms symbolized prestigious families or towns.

After observing the region’s coats of arms, create your own and learn how to describe them as they were in days gone by!

Reservations required.

