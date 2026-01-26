A vos blasons ! Centre-ville Villeneuve-sur-Lot

A vos blasons !

Centre-ville 25 Rue de Paris Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Véritables cartes de visites au Moyen Âge, les blasons symbolisent des familles prestigieuses ou des villes.

Après avoir observé les blasons du territoire, crée le tien en apprenant à le décrire comme autrefois !

Réservation obligatoire.

Centre-ville 25 Rue de Paris Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : A vos blasons !

A veritable calling card in the Middle Ages, coats of arms symbolized prestigious families or towns.

After observing the region’s coats of arms, create your own and learn how to describe them as they were in days gone by!

Reservations required.

