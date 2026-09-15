A vos cartes, prêts, jouez ! Médiathèque départementale de Nyons Nyons
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque départementale de Nyons · Nyons
Informations pratiques
Nyons
A vos cartes, prêts, jouez !
Médiathèque départementale de Nyons 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:00:00
fin : 2026-10-07 18:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Un voyage souvenir à travers la France dans le cadre de la Semaine Bleue
Tout public
.
Médiathèque départementale de Nyons 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
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English :
A Nostalgic Journey %E0 Through France as Part of the Semaine Bleue
For all ages
L’événement A vos cartes, prêts, jouez ! Nyons a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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