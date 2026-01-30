À vos copies ! Nuit des copistes Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
À vos copies ! Nuit des copistes Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier samedi 25 avril 2026.
À vos copies ! Nuit des copistes
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Les copistes, en herbe ou confirmés, reproduisent une œuvre de leur choix.
Amis visiteurs, venez échanger avec les artistes en action.
Gratuit
Sur réservation pour les copistes (places limitées). .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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L’événement À vos copies ! Nuit des copistes Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-03-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)