À vos crayons dessinons Rions Maison de Marchand Rions

À vos crayons dessinons Rions 20 et 21 septembre Maison de Marchand Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Papier et crayons sont fournis : il ne vous reste plus qu’à parcourir les ruelles, observer les détails architecturaux et donner vie, sur le papier, au riche patrimoine de Rions.

Affichage des dessins à la maison de marchand.

Maison de Marchand Place de l’Eglise, 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 71 76 07 02 C’est une échoppe de marchand du XVIè siècle, dotée d’un étal avec ouverture en anse de panier, baies et arcades surbaissées. Elle comporte quatre niveaux dont une très belle cave voutée, un rez-de-chaussée où se situe l’échoppe et la pièce à vivre (cheminée, potager, évier, sol), et un grenier avec sa charpente d’origine. L’ensemble offre aujourd’hui quatre salles d’exposition consacrées à l’histoire de Rions.

