À vos droits… Prêts… Venez ! avec Tant Bourg Battant à Le Bourg Le Bourg

À vos droits… Prêts… Venez ! avec Tant Bourg Battant à Le Bourg

Place de l’église Le Bourg Lot

À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, une après-midi d’activités ludiques et citoyennes est proposée aux familles. Lectures, quizz, fresque participative, conférence sur les écrans et échanges intergénérationnels rythmeront l’événement, animé par le comédien Mathieu Mazauric. .

Place de l’église Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 7 74 64 52 37 tantbourgbattant@gmail.com

English :

To mark International Children?s Rights Day, an afternoon of fun and civic-minded activities is offered to families

