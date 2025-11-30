À vos droits… Prêts… Venez ! avec Tant Bourg Battant à Le Bourg Le Bourg
Place de l’église Le Bourg Lot
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, une après-midi d’activités ludiques et citoyennes est proposée aux familles. Lectures, quizz, fresque participative, conférence sur les écrans et échanges intergénérationnels rythmeront l’événement, animé par le comédien Mathieu Mazauric. .
Place de l’église Le Bourg 46120 Lot Occitanie +33 7 74 64 52 37 tantbourgbattant@gmail.com
To mark International Children?s Rights Day, an afternoon of fun and civic-minded activities is offered to families
