A vos filets ! LPO Saint-André-de-Vézines

Lieu de RDV communiqué à la réservation Saint-André-de-Vézines Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Samedi 27 juin

À vos filets ! (Saint-André-de-Vézines 12)

Au bord d’une lavogne, partons à la recherche des libellules et apprenons à les observer et à les différencier.

Nombre limité à 10 personnes (enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte).

Sortie pour les débutants.

> Delphine Descamps & 07 86 96 10 61

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Lieu de RDV communiqué à la réservation Saint-André-de-Vézines 12720 Aveyron Occitanie +33 7 86 96 10 61

