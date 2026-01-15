A vos filets ! LPO Saint-André-de-Vézines
Lieu de RDV communiqué à la réservation Saint-André-de-Vézines Aveyron
Samedi 27 juin
À vos filets ! (Saint-André-de-Vézines 12)
Au bord d’une lavogne, partons à la recherche des libellules et apprenons à les observer et à les différencier.
Nombre limité à 10 personnes (enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte).
Sortie pour les débutants.
> Delphine Descamps & 07 86 96 10 61
RESERVATION OBLIGATOIRE .
