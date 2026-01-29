À vos jeux Bar Hôtel Mercure Le Grand Large Granville

À vos jeux

Bar Hôtel Mercure Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

2026-03-03

Les après-midis jeux au Mercure Granville.

Tous les mardis et jeudis, de 14h à 17h00.

Envie de partager un bon moment, de réfléchir, rire et échanger autour d’un café ou d’un thé ?

Le bar de l’hôtel Mercure Granville ouvre ses portes aux amoureux des jeux et de la convivialité.

Au programme

– Belote

– Échecs

– Jeux de société

Boissons chaudes, gourmandises et surtout… de beaux moments de partage !

Que vous soyez joueur confirmé ou simple curieux, venez comme vous êtes ici, on joue avant tout pour le plaisir et la rencontre

Appel au don.

Vous avez des jeux de société, cartes ou jeux de réflexion qui dorment dans vos placards ?

Offrez-leur une seconde vie en les donnant au Mercure Granville ! Ils feront le bonheur de nombreux joueurs autour de nos tables.

À très bientôt pour une partie ? .

Bar Hôtel Mercure Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.com

