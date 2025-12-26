A vos jumelles, prêts? Observez!, Le Teich

A vos jumelles, prêts? Observez!

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-10-20 2026-10-27

Une découverte de la Réserve Ornithologique du Teich à hauteur d’enfant! Equipés de jumelles nous partirons sur les sentiers pour découvrir et observer les oiseaux du moment !

Sur réservation pour les enfants de 7 à 10 ans, un adulte par fratrie. .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

