À vos Légos® Hôtel du Département Saint-Brieuc
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Découvrez les astuces de constructions de la brique la plus populaire et essayez-vous à reproduire un monument costarmoricain.
Ateliers animés par Créabrick.
Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
