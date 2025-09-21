À vos Légos® Hôtel du Département Saint-Brieuc

À vos Légos® Dimanche 21 septembre, 11h00 Hôtel du Département Côtes-d’Armor

Découvrez les astuces de constructions de la brique la plus populaire et essayez-vous à reproduire un monument costarmoricain.

Ateliers animés par Créabrick.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Freepik