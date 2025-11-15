A vos louches ! Salle des fêtes Saint-Loup-du-Gast
A vos louches ! Salle des fêtes Saint-Loup-du-Gast samedi 15 novembre 2025.
A vos louches !
Salle des fêtes 10 rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast Mayenne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Qui fera la meilleure soupe ?
La ronde des légumes et des saveurs réconfortantes va enchanter Saint-Loup-du-Gast.
Les secrets de cuisine vont se dévoiler au fond des marmites.
Dégustez, découvrez et votez pour la meilleure soupe !
Assiette apéro à 5€
Sur réservation avant le 7 novembre
02 43 00 88 03 ou 06 11 12 04 20 .
Salle des fêtes 10 rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 88 03
English :
Who’ll make the best soup?
German :
Wer kocht die beste Suppe?
Italiano :
Chi preparerà la zuppa migliore?
Espanol :
¿Quién hará la mejor sopa?
