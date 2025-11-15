A vos louches ! Salle des fêtes Saint-Loup-du-Gast

A vos louches !

Tarif : 5€

Date et horaire :

Début : 2025-11-15 17:00:00

Fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Qui fera la meilleure soupe ?

La ronde des légumes et des saveurs réconfortantes va enchanter Saint-Loup-du-Gast.

Les secrets de cuisine vont se dévoiler au fond des marmites.

Dégustez, découvrez et votez pour la meilleure soupe !

Assiette apéro à 5€

Sur réservation avant le 7 novembre

02 43 00 88 03 ou 06 11 12 04 20 .

Salle des fêtes 10 rue de la Gare Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 88 03

English :

Who’ll make the best soup?

German :

Wer kocht die beste Suppe?

Italiano :

Chi preparerà la zuppa migliore?

Espanol :

¿Quién hará la mejor sopa?

