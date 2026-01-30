A vos manettes ! à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Appuyez sur Play et venez tester votre sens du rythme pour un moment jeux vidéo.
À partir de 8 ans et sur inscription .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
