A vos manettes ! à la médiathèque La Ronde des Mots Médiathèque La Ronde des Mots La Crèche

A vos manettes ! à la médiathèque La Ronde des Mots
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2026-02-11
Appuyez sur Play et venez tester votre sens du rythme pour un moment jeux vidéo.
À partir de 8 ans et sur inscription .
Médiathèque La Ronde des Mots 1 Rue des Écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09
