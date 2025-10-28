A vos manettes Agatha Christie Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

A vos manettes Agatha Christie Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 28 octobre 2025.

A vos manettes Agatha Christie

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Découverte du jeu switch Agatha Christie the ABC murders.

Observez, questionnez et explorez aux côtés du célèbre détective privé Hercule Poirot pour faire éclater la vérité et comprendre le mode opératoire du meurtrier.

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Sur inscription. À partir de 10 ans. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A vos manettes Agatha Christie Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44